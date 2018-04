Kreispolizeibehörde Unna / Unna - Anwohner vergaß Essen auf der ...

Unna - Anwohner vergaß Essen auf der eingeschalteten Herdplatte - er wurde mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht

Unna - In der Kamener Straße alarmierte am Freitagabend (06.04.2018), gegen 20:20 Uhr, ein ausgelöster Rauchmelder in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses die dortigen Anwohner. Daraufhin wurden Feuerwehr und Polizei informiert. In der betroffenen Wohnung wurde seitens der Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung festgestellt. Der Grund war vergessenes Essen auf dem eingeschalteten Herd. Der 68 jährige Wohnungsinhaber hielt sich zu diesem Zeitpunkt in seiner Wohnung auf und wurde mit Verdacht einer erlittenen Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Unna gebracht.

