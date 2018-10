Kreispolizeibehörde Unna / Unna: Auffahrunfall mit sieben leicht ...

Unna: Auffahrunfall mit sieben leicht verletzten Personen

Polizei Unna - Am Montagnachmittag ereignete sich in Unna- Königsborn ein Verkehrsunfall mit insgesamt sieben leicht verletzten Personen. Hiervon waren drei Kinder. Ein 42 jähriger Unnaer befuhr die Kamener Straße in Fahrtrichtung Kamen. Hierbei übersah er aus noch ungeklärten Gründen das Fahrzeug einer 28 jährigen Kamenerin, welche verkehrsbedingt auf der Straße mit ihrem Fahrzeug stand. Es kam zu einem Auffahrunfall bei dem alle beteiligten Personen in den Fahrzeugen leicht verletzt wurden. Die Straße musste während der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.

OTS: Kreispolizeibehörde Unna newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65856 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65856.rss2

