Kreispolizeibehörde Unna / Unna - Auffahrunfall zwischen zwei ...

Unna - Auffahrunfall zwischen zwei Pkw - Frau wird leicht verletzt

Unna - Im Bereich der Werler Straße, Höhe des Kreuzungsbereiches Kessebürener Weg, ereignete sich am Freitagnachmittag (29.03.2019), gegen 15:20 Uhr, ein Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. Kurz hinter dem Kreuzungsbereich in Fahrtrichtung Werl musste eine 36 jährige Frau aus Unna, den von ihr gefahrenen grauen Mercedes, aufgrund stockenden Verkehrs abbremsen. Ein 51 jähriger Pkw-Fahrer aus Unna bemerkte dies mit einem grauen Honda Jazz, mitsamt eines Anhängers, zu spät und es kam zu einem Auffahrunfall. Durch den Unfall wurde die Frau verletzt und durch eine zufällig vorbeifahrende RTW Besatzung medizinisch erstversorgt. Im Anschluss wurde sie vorsorglich mittels RTW in ein umliegendes Krankenhaus gebraucht. Zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen geht die Polizei von leichten Verletzungen aus. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von einigen tausend Euro. /Tu.

