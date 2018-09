Kreispolizeibehörde Unna / Unna - Betrunkener zerkratzt PKW - ...

Unna - Betrunkener zerkratzt PKW - Mann beleidigte Polizisten bei Ingewahrsamnahme

Unna - Mehrfach auffällig wurde am Montagnachmittag (17.09.2018) ein 33-jähriger alkoholisierter Mann aus Unna. Gegen 14.15 Uhr erschien er bei der Polizeiwache in der Oberen Husemannstraße und randalierte im Vorraum. Nachdem er dann den diensthabenden Beamten beleidigte, wurde ihm ein Platzverweis erteilt, der mit etwas Nachdruck durch die Polizisten durchgesetzt wurde. Gegen 18.00 Uhr wurde der Mann durch einen Zeugen in der Holbeinstraße gesehen, wie er mit einem Messer ein Auto zerkratzte. Zusammen mit einem anderen Zeugen folgten die beiden dem Mann. Im Bereich der Falkstraße, in Höhe eines Getränkemarktes lieferte sich der 33-jährige eine verbale Auseinandersetzung mit einem Fahrradfahrer, bevor er in die Harkortstraße ging. Dort wurde er anschließend durch die benachrichtigte Polizei angetroffen. Das Verhalten des Mannes hatte sich seit dem frühen Nachmittag nicht geändert, hochaggressiv bedachte er die Beamten mit üblen Schimpfworten. Da er zuvor mit einem Messer beobachtet wurde, wurde er am Boden liegend gefesselt, wogegen er sich auch noch zu wehren versuchte. Er wurde anschließend ins Gewahrsam gebracht, wo er ausnüchtern konnte. Bereits etwas früher am Tag wurden bei einem blauen Chevrolet ebenfalls Kratzer festgestellt. Ob der 30-jährige auch für diese Sachbeschädigung verantwortlich ist, konnte bisher noch nicht geklärt werden.

