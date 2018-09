Kreispolizeibehörde Unna / Unna - Bürgersprechstunde des ...

Unna - Bürgersprechstunde des Bezirksdienstes der Polizei in Billmerich - Bezirksbeamter der Polizei bietet Informationen und Hilfe an -

Unna - Der Bezirksdienst der Polizei bietet auch im September wieder eine Bürgersprechstunde in Unna - Billmerich an.

Am Mittwoch, 05.09.2018, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 14.30 Uhr, hat Hubertus Luhmann als zuständiger Bezirksbeamter im Evangelischen Gemeindehaus in Unna-Billmerich ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Bürger.

