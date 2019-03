Kreispolizeibehörde Unna / Unna - Diebstahl von Baustelle - ...

Unna - Diebstahl von Baustelle - Kabel und Baumaschinen gestohlen

Unna - In der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag (20.03. - 21.03.2019) haben Unbekannte in der Zeit von 18.00 bis 07.00 Uhr auf einer Baustelle an der Krautstraße einen Materialcontainer aufgebrochen. Daraus entwendeten sie mehrere Stromkabel und Baumaschinen. Wer hat etwas Verdächtiges gesehen? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0.

