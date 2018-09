Kreispolizeibehörde Unna / Unna - Dreister Diebstahl - ...

Unna - Dreister Diebstahl - Schmuckschatulle gestohlen

Unna - Besonders dreist ist ein Dieb am Mittwoch, den 05.09.2018 in der Kleistraße in Massen vorgegangen. Gegen 10.00 Uhr betrat er durch das Gartentor den Garten eines dortigen Hauses. Dem 81-jährigen Bewohner gegenüber, der auf der Terrasse saß, gab er sich als ehemaliger Arbeitskollege aus und verwickelte ihn in ein Gespräch. Plötzlich lief er durch die Terrassentür ins Haus, vorbei an der 80-jährigen Ehefrau bis ins Schlafzimmer. Dort nahm er eine Schmuckschatulle von einer Kommode und steckte diese in eine graue Papiertüte, die er dabei hatte. Anschließend verließ er das Haus über die Terrasse und durch den Garten. Der Geschädigte konnte noch eben sehen, dass der Mann in ein weißes Auto einstieg und in Richtung B 1 davon fuhr. Der Mann wird beschrieben als etwa 60 Jahre alt, 1,80m groß und schlank. Er hatte kurze, graue Haare und war nach Angaben der Geschädigten Deutscher. Bekleidet war er mit einer blauen oder grauen Arbeitshose mit weißen Farbflecken und einer blauen oder grauen Kappe. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um ein weißes, mittelgroßes, augenscheinlich neues Fahrzeug mit flachem Heck. Am Fahrzeug waren Kennzeichen mit der Ortskennung DO angebracht. Wer hat die Person oder das Fahrzeug bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 0der 921 0.

OTS: Kreispolizeibehörde Unna newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65856 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65856.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna Telefon: 02303-921 1150 E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten: Leitstelle Tel.: 02303-921 3535 Fax: 02303-921 3599 Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de