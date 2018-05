Kreispolizeibehörde Unna / Unna - Einbrecherbande ermittelt - ...

Unna - Einbrecherbande ermittelt - 18-jähriger in Unna festgenommen

Unna - Durch Ermittlungen der Kriminalpolizei Unna ist ein 18-jähriger Mann festgenommen worden. Er steht im Verdacht, mehrere Wohnungseinbrüche in Unna begangen zu haben. Bei einem Wohnungseinbruch am 24.01.2018 in der Massener Bahnhofstraße wurde neben Bargeld auch ein Tablet-PC gestohlen. Nachdem das Tablet wieder in Betrieb genommen wurde, konnte dessen Weg über einen An- und Verkaufsladen in Unna bis zu dem 18-jährigen irakischen Asylbewerber aus Unna zurückverfolgt werden. Dieser hatte es dort kurz nach der Tat verkauft. Nach weiteren Ermittlungen der Kripo stellte sich heraus, dass der Mann Teil einer Bande von fünf Asylbewerbern war. Die vier weiteren Männer, alles albanische Asylbewerber (17, 19,21 und 24 Jahre), ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurden im Februar bei einem Einbruch auf frischer Tat in Drensteinfurt festgenommen. Als die ermittelnden Beamten feststellten, dass der 18-jährige einen weiteren Einbruch plante, wurde er jetzt in einer Flüchtlingsunterkunft in Unna festgenommen. Nachgewiesen werden konnten bisher Einbrüche im Mai 2017 in der Bornekampstraße und im November 2017 in der Osterkämpe. Ob noch weitere Taten auf das Konto gehen, wird zur Zeit noch ermittelt. Bei der Durchsuchung des Zimmers des Irakers wurden zudem Betäubungsmittel sichergestellt, mit denen er gehandelt hat. Alle fünf Männer sitzen in Untersuchungshaft.

OTS: Kreispolizeibehörde Unna newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65856 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65856.rss2

