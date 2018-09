Kreispolizeibehörde Unna / Unna - Einbruch in Büroräume einer ...

Unna - Einbruch in Büroräume einer Kfz-Werkstatt - Tresor entwendet -

Unna - In der Zeit von Freitag, 14.09.2018, 20 Uhr bis Samstag, 15.09.2018, 09:10 Uhr drangen unbekannte Täter durch ein Fenster in die Büroräume einer Kfz-Werkstatt in der Kamener Straße ein. Zuvor verschafften sie sich durch Aufschneiden eines Zaunelementes Zugang zum umzäunten Gelände. Aus den Büroräumen entwendeten die Täter unter anderem einen Tresor mit diversen Fahrzeugschlüsseln und Bargeld. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

