Kreispolizeibehörde Unna / Unna, Einbruch in Einfamilienhaus

Unna, Einbruch in Einfamilienhaus

59423 Unna - Am 14.03., zwischen 16.00 und 21.00 Uhr, gelangten unbekannte Täter durch die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Mozartstraße. Über eine eventuelle Beute kann zur Zeit nichts gesagt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Unna unter 02303-9210 entgegen.

