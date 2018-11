Kreispolizeibehörde Unna / Unna- Einbruch in Jugendkunstschule - ...

Unna- Einbruch in Jugendkunstschule - noch keine Angaben zu möglichem Diebesgut

Unna - In der Nacht zu Sonntag (11.11.2018) drangen Unbekannte durch ein Fenster in die Jugendkunstschule an der Luisenstraße ein. Im Gebäude brachen sie weitere Türen auf. Die Räume wurden teilweise durchsucht. Bisher liegen noch keine Angaben zu möglichem Diebesgut vor.

Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

