Kreispolizeibehörde Unna / Unna - Einbruch in Tankstelle - ...

Unna - Einbruch in Tankstelle - Eingangstür mit Gullydeckel eingeschlagen

Unna - In der Nacht zu Samstag (03.02.), gegen 04.15 Uhr, drangen unbekannte Täter mit brachialer Gewalt in eine Tankstelle an der Kamener Straße ein. Hierzu nutzten sie einen ausgehobenen Gullydeckel, mit dem sie die Eingangstür zum Tankstellengebäude einschlugen. Offensichtlich hatten es die Täter auf Zigarettenstangen abgesehen. Trotz einer eingeleiteten Sofortfahndung konnten die Täter unerkannt entkommen. Es entstand erheblicher Sachschaden in einer Höhe von mehreren tausend Euro. Zur Höhe der erlangten Beute liegen noch keine Angaben vor.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Unna unter der Telefonnummer 02303 - 921-3120 oder Telefon 02303 - 921 0, entgegen.

