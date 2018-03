Kreispolizeibehörde Unna / Unna - Frau erhielt Anruf mit ...

Unna - Frau erhielt Anruf mit betrügerischem Gewinnversprechen

Unna - Am Freitag, 16.03.2018, erhielt eine 58 jährige Frau aus Unna zwei Anrufe eines unbekannten Mannes und einer unbekannten Frau mit angezeigten Vorwahlen aus Berlin und Leipzig. In den Anrufen wurde ihr mitgeteilt, dass sie bei einem Gewinnspiel einen fünfstelligen Euro-Geldbetrag gewonnen habe. Um den Gewinn zu erhalten, müsse sie "Steam"-Guthaben-Geschenkkarten ( über das Internet erhältliche unbare Zahlungsgutscheine ) im Wert von 600 Euro besorgen. Diese solle sie später bei Übergabe des Gewinnbetrages übergeben. Die Frau aus Unna wurde richtigerweise misstrauisch und schon ihre eigenen Recherchen führten sie zu der Erkenntnis, dass es sich um eine gängige Betrugsmasche handelt, vor der die Polizei nochmals ausdrücklich warnen möchte Potenzielle Opfer sollen durch die Betrüger unter Hinweis auf einen größeren Geld-Gewinn in einem Gewinnspiel, an dem die Opfer in der Regel überhaupt nicht teilgenommen haben bzw. welches es überhaupt nicht gab, dazu gebracht werden, finanziell in Vorleistung zu treten und Geld oder Guthaben in Form von unbaren Zahlungsgutscheinen an die Betrüger zu überweisen oder die Zugangscodes zu den Guthaben zu übermitteln. Nach deren Übermittlung kommt der zuvor in Aussicht gestellte Geld-Gewinn dann jedoch nicht zur Auszahlung und die Betrogenen sind ihr Geld los.

