Kreispolizeibehörde Unna / Unna - Gefährliche Körperverletzung - ...

Unna - Gefährliche Körperverletzung - Nach Schlag mit Flasche ins Krankenhaus

Unna - Am Sonntag, den 02.09.2018 kam es auf der Kantstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Gegen 01.45 Uhr hielt zunächst ein VW, besetzt mit vier Männer und einer Frau auf der Straße an, weil einem Insassen übel wurde und er sich übergeben musste. Ein zweites Fahrzeug, ein Mazda, mit drei Männern und zwei Frauen besetzt, fuhr auf der Kantstraße in Richtung Verkehrsring, hielt hinter dem ersten Auto und hupte mehrfach. Die fünf Personen aus dem zweiten Fahrzeug stiegen nun aus und gingen auf den sich auf dem Fußweg übergebenden 35-jährigen Mann aus Sundern zu. Dieser wurde durch die Personen zunächst beleidigt. Jetzt stiegen auch die vier weiteren Personen aus dem ersten PKW aus und man stand sich gegenüber. Plötzlich schlug ein 27-jähriger Mann aus dem Mazda dem 35-jährigen eine volle Flasche Bier ins Gesicht. Dieser wurde dabei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Zwischen den beiden Gruppen entwickelte sich jetzt eine Auseinandersetzung, in dessen Verlauf auch zwei 38- und 34-jähriger Männer aus Unna, beide aus dem VW aus der anderen Gruppe heraus mit Flaschen auf den Kopf geschlagen wurden und dabei verletzt wurden. Im Rahmen der Schlägerei wurde aus einer Schreckschusspistole ein Schuss in die Luft abgegeben, verletzt wurde dadurch niemand. Die Pistole wurde durch die Polizisten im VW aufgefunden und sichergestellt. Die beteiligten Personen erwartet jetzt eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Verstoß gegen das Waffengesetz.

