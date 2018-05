Kreispolizeibehörde Unna / Unna - Körperverletzung auf ...

Unna - Körperverletzung auf Spielplatz - Pfefferspray in die Augen gesprüht

Unna - Am Donnerstag, den 03.05.2018 ist ein 15-jähriger Bönener durch Pfefferspray verletzt worden. Er war mit mehreren Bekannten auf dem Spielplatz in der Burgstraße. Gegen 19.45 Uhr kam ein unbekannter Jugendlicher auf ihn zu und verlangte seine Umhängetasche. Als der Bönener diese auch auf nochmaliges Verlangen nicht gab, sprühte der Unbekannte ihm Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend verschwand der Täter ohne Beute in unbekannte Richtung. Der 15-jährige wurde zunächst durch die Besatzung eines RTW versorgt und dann ins Krankenhaus gebracht. Beschrieben wird der Verdächtige als etwa 15 Jahre und 1,70m groß. Er hatte eine schwarze Hose und einen schwarzen Kapuzenpulli an. Nach Angaben des Geschädigten hatte er ein südländisches Aussehen. Wer hat den Vorfall noch beobachtet und kann sachdienliche Hinweise machen? Diese bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0.

OTS: Kreispolizeibehörde Unna newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65856 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65856.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna Telefon: 02303-921 1150 E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten: Leitstelle Tel.: 02303-921 3535 Fax: 02303-921 3599 Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de