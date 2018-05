Kreispolizeibehörde Unna / Unna - Motorradfahrer bei ...

Unna - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Unna - Am Mittwoch, 23.05.2018 gegen 20:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall am Südwall in Unna. In Höhe der Unfallstelle ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit wegen einer Baustelle aktuell auf 30 km/h begrenzt. Eine 52jährige Unnaerin fuhr mit ihrem Pkw vom Gelände der Tanzschule kommend auf den Verkehrsring. Als sie von der rechten Spur auf die mittlere Spur wechselte, fuhr zeitgleich ein 26jähriger Unnaer mit seinem Motorrad von der linken Spur kommend auf die mittlere Spur. Er kollidierte dabei mit dem Heck des Pkw. Mehrere Zeugen gaben an, unmittelbar vor dem Unfall von dem "sehr schnell fahrenden Motorrad" überholt worden zu sein, das erst unmittelbar vor der Sperrung der linken Fahrspur auf die mittlere Spur gezogen sei. Der Motorradfahrer stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsmittel ab. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Während der Dauer der Unfallaufnahme war der Verkehrsring nur einspurig befahrbar.

