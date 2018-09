Kreispolizeibehörde Unna / Unna - Schusswaffengebrauch durch ...

Unna - Schusswaffengebrauch durch Polizeibeamten

Unna - In der Nacht zu Montag, 17.09.18, ist es in Unna zu einem Schusswaffengebrauch durch einen Polizeibeamten der Kreispolizeibehörde Unna gekommen. Dabei ist ein 24jähriger Mann aus Unna verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen waren Beamte einer Funkstreife in der Innenstadt von dem 24Jährigen mit einem Messer angegriffen worden, worauf ein Beamter einen Schuss aus seiner Dienstwaffe abgab. Der 24Jährige wurde festgenommen und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeipräsidium Dortmund und die Staatsanwaltschaft Dortmund haben die Ermittlungen aufgenommen.

OTS: Kreispolizeibehörde Unna newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65856 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65856.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna Telefon: 02303-921 1150 E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten: Leitstelle Tel.: 02303-921 3535 Fax: 02303-921 3599 Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de