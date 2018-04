Kreispolizeibehörde Unna / Unna - Verdächtiger Gegenstand auf ...

Unna - Verdächtiger Gegenstand auf Bundeswehrgelände - Anwohner mussten teilweise ihre Häuser verlassen

Unna - Am Mittwoch, den 11.04.2018 hat die Bundeswehr auf ihrem Gelände an der Kamener Straße einen verdächtigen Gegenstand gefunden und gegen 15.30 Uhr die Polizei benachrichtigt. Nach ersten Beschreibungen handelte es sich um einen rostigen, etwa 40cm langen Rohrgegenstand, an dem sich Drähte befanden. Da nach bloßer Inaugenscheinnahme der Gegenstand nicht eingeschätzt werden konnte, wurde die Umgebung zum Fundort weiträumig, in einem Umkreis von bis zu 75m abgesperrt. Etwa 100 Anwohner der Grillo-, Heinrich- und Hermannstraße mussten ihre Häuser verlassen. Diejenigen, die nicht bei Nachbarn unterkamen, wurden in Bussen untergebracht. Ein Entschärferteam der Bundespolizei wurde angefordert und traf gegen 18.30 Uhr ein. Untersuchungen ergaben, dass es sich um eine Attrappe handelte. Wie der Gegenstand dort hingekommen ist, ist zur Zeit noch unbekannt. Er wurde sichergestellt. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Diese dauern an.

