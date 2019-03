Kreispolizeibehörde Unna / Unna - Verkehrsunfall mit ...

Unna - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Kradfahrer der Polizei leicht verletzt

Unna - Am 22.03.2019 (Fr.), gegen 11.40 Uhr, befuhr eine 66jährige Fahrzeugführerin aus Unna die Lünerner Kirchstraße in Unna in nordwestliche Fahrtrichtung. Als sie im Bereich einer Linkskurve an einem Radfahrer vorbei fuhr, übersah sie das entgegenkommende dienstliche Krad eines 45jährigen Polizeibeamten. Es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge, obwohl der 45jährige Polizeibeamte die Situation erkannte und sein Dienst-Krad bis zum Stillstand abbremsen aber nicht mehr ausweichen konnte. Hierbei wurde der Polizeibeamte leicht verletzt. Das nicht mehr fahrbereite dienstliche Krad musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.800 Euro.

