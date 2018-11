Kreispolizeibehörde Unna / Unna - Verkehrsunfall mit einer ...

Unna - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person - Zusammenstoß beim Abbiegen -

Unna - Am Dienstagabend (06.11.2018) fuhr gegen 20.35 Uhr ein 22 jähriger Unnaer auf der Massener Straße stadtauswärts und beabsichtige nach links in die Feldstraße abzubiegen. Hierbei übersah er einen ihm entgegenkommenden 24 jährigen Unnaer und die Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Der 22 jährige verletzte sich leicht und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden nicht mehr fahrbreiten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 12 000 Euro.

