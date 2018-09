Kreispolizeibehörde Unna / Unna - Verkehrsunfall - Rollerfahrer ...

Unna - Verkehrsunfall - Rollerfahrer übersehen -

Unna - Am Dienstag, 25.09.2018 gegen 6 Uhr früh ließ eine 57-jährige Pkw-Fahrerin an einer Bushaltestelle an der Gießerstraße einen Mitfahrer aussteigen. Als sie wieder anfuhr und auf die Fahrbahn der Gießerstraße zog, übersah sie einen 49-jährigen Rollerfahrer, welcher die Gießerstraße in gleicher Richtung befuhr. Dieser versuchte vergeblich zu bremsen, kam zu Fall und rutschte unter den Pkw. Er wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

OTS: Kreispolizeibehörde Unna newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65856 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65856.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna Telefon: 02303-921 1150 E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten: Leitstelle Tel.: 02303-921 3535 Fax: 02303-921 3599 Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de