Kreispolizeibehörde Unna / Unna - Verkehrsunfallflucht - ...

Unna - Verkehrsunfallflucht - Schwarzer Audi beschädigt

Unna - In der Zeit von Freitag auf Samstag (15.02. - 16.02.2019) ist ein schwarzer Audi A 3 zwischen 18.00 und 08.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall beschädigt worden. Das Fahrzeug war in der Siegfriedstraße abgestellt und durch den Zusammenstoß an der kompletten linken Seite beschädigt worden. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden wird auf etwa 4000EUR geschätzt. Wer kann weitere Angaben zum Verkehrsunfall machen? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

