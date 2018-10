Kreispolizeibehörde Unna / Unna - Verkehrsunfallflucht - Bus ...

Unna - Verkehrsunfallflucht - Bus musste PKW ausweichen

Unna - Am Montag (01.10.2018) fuhr gegen 11 Uhr ein 58 jähriger Busfahrer aus Kamen mit seinem Bus auf der Morgenstraße stadtauswärts. In Höhe des Gymnasiums kam ihm nach eigenen Angaben ein PKW entgegen, welcher mitten auf der Straße gefahren sei. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden sei der Busfahrer dann nach rechts ausgewichen und dabei mit einem Absperrpfosten kollidiert. Der Fahrer des PKW, der während der Fahrt telefoniert haben soll, sei weitergefahren. Es habe sich bei dem Fahrzeug um einen grauen Mercedes Kombi gehandelt, der Fahrer soll etwa 55 Jahre alt gewesen sein. An dem Bus entstand ein Sachschaden von etwa 9 000 Euro.

Wer kann weitere Angaben zum Unfall machen? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

