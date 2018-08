Kreispolizeibehörde Unna / Unna- Versuchter Raub - Jugendlicher ...

Unna- Versuchter Raub - Jugendlicher von drei Männern geschlagen

Unna - Am Donnerstag, den 30.08.2018 ist ein 17-jähriger Jugendlicher aus Unna in der Nähe vom Hemmerder Bahnhof von drei Männern geschlagen und getreten worden. Gegen 14.45 Uhr befand er sich auf dem Weg zum Bahnhof, als er auf die drei Personen traf. Einer der drei versuchte ihm, nachdem er ihn beleidigt hatte, das Handy aus der Hand zu nehmen. Als das nicht gelang schlug er ihm mit der Faust ins Gesicht. Dann griff auch die zweite Person ins Geschehen ein und schlug dem Jugendlichen ebenfalls ins Gesicht. Anschließend wurde er durch die Personen zu Boden gedrückt und von ihnen getreten und geschlagen. Nachdem sich der 17-jährige befreien konnte, entfernten sich die Verdächtigen. Der Unnaer erlitt Verletzungen am Kopf, im Nacken und am Rücken. Die drei werden wie folgt beschrieben: Der erste wird als etwa 18 Jahre, 1,80 m groß mit kräftiger Statur, dunklerer Haut und braunen, kurzen Haaren beschrieben. Er hatte einen blauen Kapuzenpulli mit einem weißen Aufdruck und einer blauen Jeans bekleidet. Der zweite war etwa 19 Jahre alt, 1,85m groß und dünn. Er hatte einen leichten Bartansatz und war mit einem braunen T-Shirt und einer schwarzen Jogginghose bekleidet. Außerdem hatte er schwarze, klobige Schuhe an, ein schwarzes Cappi auf und eine schwarze Umhängetasche dabei. Der dritte Mann war etwa 25 Jahre alt und 1,80m groß mit normaler Statur. Er hatte kurze, braune Haare und eine blaue Jeans an. Alle drei hatten nach Angaben des Geschädigten südländisches Aussehen und sprachen deutsch mit leichtem Akzent. Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

