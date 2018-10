Kreispolizeibehörde Unna / Unna - Wohnungseinbruch - Schmuck ...

Unna - Wohnungseinbruch - Schmuck entwendet

Unna - Am Donnerstag (11.10.2018) drangen unbekannte Täter zwischen 7.50 Uhr und 16 Uhr zunächst in den Garten eines Reihenhauses an der Stralsunder Straße ein. Von hier hebelten sie ein Fenster auf und drangen in das Haus ein. Sie durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Schmuck.

Eine Zeugin hat zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr die Hunde im Haus der Geschädigten bellen hören. Zur gleichen Zeit habe sie eine etwa 20 bis 23 Jahren alte, gepflegt aussehende Frau mit langen, zum Zopf gebundenen Haaren in Höhe des Hauses bemerkt, die in Richtung Unnaer Straße ging und mit einem unbekannten PKW davonfuhr.

Wer hat noch Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

