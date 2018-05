Kreispolizeibehörde Unna / Unna - Wohnungseinbruch - Täter ...

Unna - Wohnungseinbruch - Täter drangen durch ein auf Kipp stehendes Fenster ein

Unna - Bislang Unbekannte drangen am 26.05.2018 (Sa.), in der Zeit zwischen 00.30 Uhr und 08.00 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Ostenberg in Unna-Billmerich ein und durchsuchten die Wohnung nach Diebesgut. Ob jedoch etwas entwendet wurde, konnte noch nicht ermittelt werden.

Relevante Hinweise erbittet die Polizei in Unna unter 02303-921-3120 oder -921-0.

OTS: Kreispolizeibehörde Unna newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65856 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65856.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna Telefon: 02303-921 1150 E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten: Leitstelle Tel.: 02303-921 3535 Fax: 02303-921 3599 Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de