Kreispolizeibehörde Unna / Unna - Zwei Firmeneinbrüche - Einmal ...

Unna - Zwei Firmeneinbrüche - Einmal von Alarmanlage vertrieben, einmal Bargeld gestohlen

Unna - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (28.03. - 29.03.2018), zwischen 17.30 und 07.45 Uhr sind Unbekannte in eine Firma in der Max-Eyth-Straße eingebrochen. Aus den Büroräumen wurde aus einer Geldkassette etwas Bargeld gestohlen. Am Donnerstag (29.03.2018) gegen 00.30 Uhr versuchten Unbekannte in eine Firma in der Max-Planck-Straße einzubrechen. Auf der Rückseite schoben sie die Rollläden hoch und verkeilten diese. Vermutlich durch die auslösende Alarmanlage ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Wer hat etwas Verdächtiges gesehen? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0.

