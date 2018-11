Kreispolizeibehörde Unna / versuchter Raub auf 74 jährigen Mann ...

versuchter Raub auf 74 jährigen Mann - Täter gefasst

Bergkamen, Am Römerberg - Am 02.11.2018 gegen 22:27 Uhr schlug ein 17 jähriger Bergkamener einen 74 jährigen Bergkamener mehrfach auf den Kopf und verlangte Geld. Da dies nicht zum Ziel führte, entriss er dem Geschädigten den mitgeführten Trolley und begann diesen zu durchsuchen. Ein zufällig vorbeifahrender Pkw störte den Täter und er flüchtete. Die Fahrzeuginsassen stoppten ihr Fahrzeug und zeigen Zivilcourage. Sie leisteten Erste Hilfe, kümmerten sich um den verletzten Senior und informierten einen Rettungswagen. Die ebenfalls informierte Polizei nahm die Ermittlungen auf. Am Tatort konnte die Jacke des Täters aufgefunden. Der 74 jährige konnte vor Ort eine sehr genaue Beschreibung des Täters abgegeben. Hierbei fiel den eingesetzten Beamten auf, dass die Beschreibung auf einen alten Bekannten passte. Dieser hatte zuvor in einen Linienbus zwei Personen ins Gesicht geschlagen und ist anschließend geflüchtet. An seiner Wohnanschrift wurde der 17 jährige durch die eingesetzten Polizeibeamten angetroffen. Er war stark alkoholisiert. Der jugendliche Täter wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an. /CP

