Kreispolizeibehörde Unna / Werne - Rinder getötet Ein Rind zum ...

Werne - Rinder getötet Ein Rind zum Hof zurückgekehrt - Nachtrag

Werne - Am gestrigen Tag (28.03.2018) mussten, nachdem 7 Rinder von einem Hof an der Capeller Straße ausgebrochen waren, 5 von ihnen durch einen Jäger getötet werden. Zwei Tiere, die sich aus der Gruppe gelöst hatten, konnten zunächst nicht aufgefunden werden. Am heutigen Tag, den 29.03.2018 kehrte gegen 17.40 Uhr eins der vermissten Tiere selbstständig zum Hof zurück. Das zweite ist weiterhin vermisst.

