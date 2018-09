Kreispolizeibehörde Unna / Werne - Transporter aufgebrochen - ...

Werne - Transporter aufgebrochen - Werkzeugmaschinen gestohlen

Werne - In der Zeit von Dienstag auf Mittwoch (25.09. - 26.09.2018) haben Unbekannte zwischen 21.30 und 07.30 Uhr einen Citroen Transporter aufgebrochen. Das Fahrzeug war in der Münsterstraße abgestellt. Aus dem Fahrzeug wurden mehrere Werkzeugmaschinen gestohlen. Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420 oder 921 0.

