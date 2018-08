Kreispolizeibehörde Unna / Werne - Wohnungseinbrüche - Drei ...

Werne - Wohnungseinbrüche - Drei Wohnungen aufgebrochen -

Werne - Unbekannte Täter brachen am Montag, 13.08.2018 in der Zeit zwischen 17:20 Uhr und 18:00 Uhr in drei Wohnungen im 1. Obergeschoss eines Seniorenheimes am Schwanenplatz ein. Nach ersten Feststellungen entwendeten sie Bargeld und Schmuck. Zwei der drei Tatverdächtigen wurden gesehen, als sie das Gebäude durch den Hauptausgang verließen. Kurz darauf habe sich ein weißer Pkw mit Unnaer Kennzeichen entfernt. Entweder fuhren die Täter mit dem Pkw davon oder es handelt sich um Zeugen, die gesehen haben könnten, wie sich die Täter entfernten.

Bei den Tätern soll es sich um zwei junge Männer handeln, die wie folgt beschrieben wurden: Einer ist ca. 1,75 m groß, sehr schlank, hat ein langes, schlankes Gesicht, dunkle Haare, an den Seiten kurz, oben länger mit Locken. Bekleidet war er u.a. mit einem Hemd mit blau weißem Muster. Zum zweiten Mann konnte nur gesagt werden, dass auch er schlank war und bekleidet mit grauer Jacke und grauer Hose.

Wer hat Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389/921-3420 oder 921-0 entgegen.

OTS: Kreispolizeibehörde Unna newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65856 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65856.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna Telefon: 02303-921 1150 E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten: Leitstelle Tel.: 02303-921 3535 Fax: 02303-921 3599 Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de