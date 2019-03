Kreispolizeibehörde Viersen / 18-jähriger Autofahrer verstirbt ...

18-jähriger Autofahrer verstirbt im Krankenhaus / Nachmeldung zum Verkehrsunfall vom 14.03.2019

Viersen/Tönisvorst-St.Tönis - Der beim Verkehrsunfall vom 14.03.2019 in St.Tönis auf dem Krefelder Weg verunfallte und lebensgefährlich verletzte 18-jährige Autofahrer ist im Krankenhaus verstorben. /mikö (339)

Wir hatten am 15.03.2019 wie folgt über den Verkehrsunfall berichtet:

190315 Tönisvorst - St. Tönis: 18-jähriger Autofahrer nach Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt Am gestrigen Donnerstag, gegen 23.45 Uhr, fuhr ein 18-Jahre alter Mann aus St. Tönis mit seinem Auto auf dem Krefelder Weg in Richtung Kempen. Aus noch unbekannter Ursache kam der 18-Jährige auf gerader Straße ins Schleudern. Mit dem Heck prallte das Auto gegen einen Baum und überschlug sich. In einem angrenzenden Feld blieb das Auto liegen. Der Fahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. /wg (332)

