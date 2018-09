Kreispolizeibehörde Viersen / 180901-Schwalmtal-Waldniel: ...

180901-Schwalmtal-Waldniel: Radfahrer stößt mit Kleinkind zusammen-leicht verletzt-

Schwalmtal-Waldniel - Leicht verletzt wurde ein zweijähriges Kind beim Zusammenstoß mit einem Rennradfahrer am Samstag um 14:42 Uhr. Ein 69-jähriger Rennradfahrer aus Waldfeucht befuhr in einer Gruppe die Straße "Fischeln" aus Richtung Fischelner Weg kommend in Richtung Leloh. In Höhe von geparkten Fahrzeugen lief plötzlich ein zweijähriges Kind auf die Fahrbahn und stieß mit dem Rennradfahrer zusammen. Das Kind wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. /kh (1223)

