Kreispolizeibehörde Viersen / 190301 Nettetal-Hinsbeck: ...

190301 Nettetal-Hinsbeck: Autofahrerin missachtet Vorfahrt und verletzt sich bei Unfall schwer

Nettetal-Hinsbeck - Schwer verletzt wurde am heutigen Freitag eine Viersenerin bei einem Verkehrsunfall auf der L373 in Hinsbeck. Die 19-jährige Autofahrerin fuhr gegen 18:45 Uhr in Richtung Krickenbecker Seen und bog nach links in die Landstraße ab. Dabei stieß sie mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, das ein 30 Jahre alter Mann aus Grefrath steuerte. Die 19-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. /kh (274)

OTS: Kreispolizeibehörde Viersen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65857 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65857.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Katrin Hinrichs Telefon: 02162/377-1150 während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191 E-Mail: Katrin.Hinrichs@polizei.nrw.de