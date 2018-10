Kreispolizeibehörde Viersen / 21jähriger auf frischer Tat ...

21jähriger auf frischer Tat festgenommen

Tönisvorst-St.Tönis - 21jähriger Mann aus Tönisvorst nach Einbruchsversuch auf frischer Tat festgenommen.

In den Abendstunden des 11.10.2018 fuhr die Polizei gegen 23:45 Uhr zu einem bei einem Lebensmitteldiscounter an der Straße Höhenhöfe ausgelösten Alarm. In unmittelbarer Nähe trafen die alarmierten Beamten den 21jährigen Mann aus Vorst an, der sich mit seinem Fahrrad zu entfernen versuchte. Er wies eine auffällige, frische Verletzung an der Hand auf, die er sich offensichtlich beim Versuch zugezogen hatte, in den Einkaufsmarkt einzubrechen. Die Polizei nahm den jungen Mann vorläufig fest und führte ihn im Laufe des 12.10.2018 einem Haftrichter vor, dieser erließ einen Haftbefehl./mikö (1411) -038646

