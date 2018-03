Kreispolizeibehörde Viersen / 3 Männer nach Einbruch verfolgt ...

3 Männer nach Einbruch verfolgt und festgenommen

Viersen-Dülken - Drei Einbrecher konnten nach einem Einbruch und einer Verfolgung über die Autobahn in den Niederlanden festgenommen werden.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete gegen 03:44 h an der Laderampe eines Einkaufsmarktes am Bruchweg mehrere verdächtige Personen, die etwas in einen Kleintransporter einluden. Bei Eintreffen der alarmierten Polizei flüchteten mehrere Personen mit dem beschriebenen Kleintransporter vom Gelände des Einkaufsmarktes. Die Polizeibeamten verfolgten mit mehreren Streifenwagen den Transporter, der teilweise mit überhöhter Geschwindigkeit durch Dülken in Richtung Autobahn und dann weiter über die A 52 in Richtung Venlo flüchtete. Dabei missachteten die Flüchteten mehrere eindeutige Anhaltezeichen der Polizei. Erst in den Niederlanden konnte der Transporter auf der Autobahn A67 mit Hilfe der hinzugezogenen niederländischen Polizei gestoppt und die Fahrzeuginsassen, drei niederländischen Staatsbürger aus s`Hertogenbosch im Alter von 23, 24 und 33 Jahren, festgenommen werden. Im Wagen befanden sich noch Pfandkisten, die die drei vom Außengelände des Einkaufmarktes gestohlen hatten, nachdem sie Tore aufgebrochen hatten. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurden die drei Beschuldigten nach Feststellung der Identität in den Niederlanden wieder entlassen. /mikö (416)

