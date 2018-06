Kreispolizeibehörde Viersen / 85 jähriger Autofahrer verfehlt ...

85 jähriger Autofahrer verfehlt die Bremse und verletzt sich schwer

Nettetal - Am Samstag, 02.06.2018 befuhr ein 85 jähriger mit seinem Auto die Kehrstraße in Kaldenkirchen in Richtung Kölner Straße. An einem "Stopp" Zeichen wollte er sein Fahrzeug anhalten, verfehlte jedoch sein Bremspedal und trat stattdessen aufs Gaspedal. Der Pkw beschleunigte unbeabsichtigt, brauste über den Einmündungsbereich hinaus zunächst gegen ein Metallgeländer, das auf ein dahinter liegenden Grundstücks geschleudert wurde. Danach überfuhr der PKW einen Gehweg und prallte gegen einen Metallzaun, an dem das Fahrzeug zum Stehen kam. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Sein beschädigtes Auto wurde abgeschleppt. Weitere Geschädigte waren glücklicherweise nicht zu verzeichnen.

