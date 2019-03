Kreispolizeibehörde Viersen / Autofahrt mit Alkohol und Handy ...

Autofahrt mit Alkohol und Handy endete im Feld

Schwalmtal - Ein 27-jähriger Schwalmtaler befuhr am 29.03.2019, gegen 21:00 Uhr, mit seinem Pkw den Amerner Weg aus Richtung Schwalmtal kommend in Richtung Dülken. Er blickte nach eigenen Angaben kurz auf sein Handy, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und landete in einem Feld zwischen Dorfstraße und Vogelsrath. Durch den Unfall wurde der Unterboden des Fahrzeugs teilweise abgerissen, so dass eine größere Menge Öl auslief, die durch die hinzugerufene Feuerwehr beseitigt werden musste. Da der Fahrer zudem unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. /ma (387)

