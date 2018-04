Kreispolizeibehörde Viersen / Betrunkener Autofahrer flüchtet ...

Betrunkener Autofahrer flüchtet zu Fuss

Tönisvorst - Am heutigen Sonntag, 01.04. gegen 01.00 Uhr beschädigte der Fahrer eines VW Golf mit Krefelder Kennzeichen zwei geparkte Fahrzeuge auf der Willicher Straße in St. Tönis. Der nach Angaben von Zeugen alkoholisierte Fahrer ließ sein Fahrzeug stehen und entfernte sich zu Fuss in Richtung Pastorsbusch. Trotz Einsatzes eines im Dienst befindlichen Personenspürhundes konnte der Fahrer nicht aufgefunden werden. Es soll sich um einen ca. 18 Jahre jungen Mann mit schlanker Figur und beiger Jacke gehandelt haben. Beim stehen gelassenen Tatfahrzeug handelt es sich um einen Firmenwagen ; hier werden in den nächsten Tagen noch Ermittlungen des Verkehrskommissariates folgen. /kj (425)

