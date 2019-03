Kreispolizeibehörde Viersen / Bierholen dürfte teuer werden

Bierholen dürfte teuer werden

Kempen - Am Samstag, d. 23.03.2019 gegen 21.20 Uhr meldeten Zeugen , dass ein Rollerfahrer mit einem Kind auf dem Rücksitz bei einem Supermarkt an der Kleinbahnstraße in Kempen vorgefahren sei, um sich dort mit einer Kiste Bier zu versorgen. Da alleine war wenig auffällig, die Zeugen gaben jedoch an, dass der Mann stark alkoholisiert gewesen sei. Nach kurzer Nahbereichsfahdnung sahen die eingesetzten Kräfte dann den Mann, der zu diesem Zeitpunkt seinen Roller über die Kleinbahnstraße schob. Aufgrund der Zeugenaussagen wurde dem 51-jährigen Kempener allerdings eine Blutprobe entnommen , die einen nicht unerheblichen Promillewert ergab. Diese Maßnahme quittierte der Mann noch mit diversen Beleidigungen gegenüber den Polizeibeamten, was ihm zusätrzlich noch eine Strafanzeige einbrachte. /kj (366)

