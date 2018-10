Kreispolizeibehörde Viersen / Brand einer Lagerhalle

Brand einer Lagerhalle

Willich - Am 30.09.2018 gegen 23.42 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Lagerhallenbrand in Willich auf der Halskestraße gerufen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte eine Lagerhalle von ca. 40m x 30m in voller Ausdehnung. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Die Halle, in der Verleihmaschinen abgestellt waren, brannte vollständig nieder. Verletzt wurde niemand. Angaben zur Schadenshöhe sowie zur Brandursache können derzeit noch nicht gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. /UR (1349)

OTS: Kreispolizeibehörde Viersen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65857 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65857.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Leitstellle Ulrich Rothstein Telefon: 02162/377-1150 während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1192 Fax: 02162/377-1155 E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de