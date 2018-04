Kreispolizeibehörde Viersen / Brand einer Scheune - ...

Brand einer Scheune - Tatverdächtige ermittelt

Kempen-St.Hubert - Beim Band einer Scheune entstand erheblicher Sachschaden, vier Jugendliche als Tatverdächtige ermittelt.

Bei einem momentan nicht bewirtschafteten landwirtschaftlichen Betrieb an der Straße Escheln randalierten am 22.04.2018 gegen 16:45 Uhr vier Jugendliche aus Kempen. Sie beschädigten dort abgestellte landwirtschaftliche Gerätschaften und verursachten ersten Ermittlungen nach auch den Brand einer Scheune, in der neben Stroh noch weitere landwirtschaftliche Maschinen gelagert wurden. Die Feuerwehr war mehrere Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt, konnten die Scheune aber nur noch kontrolliert abbrennen lassen. Es entstand ein nicht unerheblicher Schachschaden, der noch nicht genau beziffert werden kann. Ermittlungen der hinzugezogenen Kriminalpolizei ergaben einen Tatverdacht gegen vier 12 - 14 Jahre alte Jugendliche aus Kempen./mikö (526)

