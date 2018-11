Kreispolizeibehörde Viersen / Brand eines Gartenhauses

Brand eines Gartenhauses

Viersen - Gartenhaus in einer Kleingartenanlage brannte.

Aus bisher unbekannter Ursache geriet am Sonntag gegen 16:00 Uhr ein Gartenhaus in einer Kleingartenanlage an der Süchtelner Straße in Brand. Die Feuerwehr Viersen löschte den Brand. Hierzu musste die Süchtelner Straße zeitweilig gesperrt werden./mikö (1607)

