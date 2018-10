Kreispolizeibehörde Viersen / Brand mehrerer PKW

Brand mehrerer PKW

Nettetal-Hinsbeck - Am Sonntag gegen 02.35 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu PKW-Bränden auf dem Außengelände eines Kfz-Handels mit Werkstatt auf der Hauptstraße in Nettetal-Hinsbeck gerufen. Bei Eintreffen der Feuerwehr standen zwei PKW in Vollbrand. Zwei weitere Fahrzeuge und ein Anhänger wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Wohnhäuser konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Nach ersten Erkenntnissen ist Brandstiftung nicht auszuschließen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden an die Kripo unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten. /UR (1379)

