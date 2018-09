Kreispolizeibehörde Viersen / Brüggen: Autodiebe stehlen ...

Brüggen: Autodiebe stehlen schwarze Skoda

Brüggen - Am Freitag, zwischen 07.40 und 11.20 Uhr, stahlen Unbekannte vom Parkplatz Kreuzherrenplatz in Brüggen einen schwarzen Skoda Fabia mit VIE Kennzeichen. Hinweise auf die Diebe oder den Verbleib des Fahrzeuges bitte an die Kripo unter der Nummer 02162/377-0, /wg (1275)

OTS: Kreispolizeibehörde Viersen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65857 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65857.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Pressestelle Wolfgang Goertz Telefon: 02162/377-1192 E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de