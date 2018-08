Kreispolizeibehörde Viersen / Brüggen: Autofahrer übersieht ...

Brüggen: Autofahrer übersieht Radlerin beim Abbiegen

Brüggen: - Eine 63-jährige Radfahrerin aus Brüggen wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Auto so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Ein 23-jähriger Autofahrer aus Niederkrüchten beabsichtigte am Donnerstag um 12:00 Uhr aus der Straße Weihersfeld rechts abzubiegen. Hierbei übersah er offenbar die aus seiner Sicht von rechts kommende Radlerin, die den für beide Fahrtrichtungen freigegebenen Radweg befuhr. Auch dies ist eine der typischen Unfallursachen. Rechnen Sie immer damit, dass Radfahrer und Fußgänger nicht nur von links, sondern von beiden Seiten ihren Weg kreuzen können, wenn Sie an einer Einmündung wartepflichtig sind./ah (1122)

