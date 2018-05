Kreispolizeibehörde Viersen / Brüggen-Bracht: Zeugen nach ...

Brüggen-Bracht: Zeugen nach Wohnwagenbrand gesucht

Brüggen-Bracht: - In der Nacht zu Dienstag ist um kurz nach ein Uhr ein Wohnwagen an der Brüggener Straße in Bracht ausgebrannt. Nach den ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass das knapp sieben Meter lange Gefährt vorsätzlich in Brand gesetzt worden ist. Die Ermittler fragen: Wer war in dieser Nacht entlang der Brüggener Straße unterwegs und hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Interessant sind vor allem Hinweise auf eine oder mehrere Personen, die sich an dem geparkten Wohnwagen zu schaffen gemacht haben. Der Anhänger stand auf einem Parkstreifen auf der linken Fahrbahnseite ortsauswärts in Richtung Brüggen gesehen./hei (635)

