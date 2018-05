Kreispolizeibehörde Viersen / Brüggen: Mutter wird enttäuscht ...

Brüggen: Mutter wird enttäuscht gewesen sein: Geschenk aus Auto gestohlen

Brüggen: - Ohne Muttertagsgeschenk stand ein Brüggener am gestrigen Sonntag da. Unbekannte hatten in der Nacht zum Muttertag sein auf dem Eichenweg geparktes Fahrzeug aufgebrochen und nach Einschlagen einer Seitenscheibe die auf der Rückbank deponierten Muttertagsgeschenke im Wert von einigen zig Euro gestohlen. Denken Sie daran: Schaffen Sie keine Tatanreize und lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihren Fahrzeugen zurück. Ein Auto ist kein Tresor!/ah (628)

