Kreispolizeibehörde Viersen / Brüggen/Nettetal: Kripo klärt ...

Brüggen/Nettetal: Kripo klärt Einbruchserie

Brüggen/Nettetal: - Nach monatelangen Ermittlungen konnten vier Brüggenern nun elf Einbrüche zur Last gelegt werden. Bei den Beschuldigten handelt es sich um polizeibekannte Drogenkonsumenten.

Die 27-jährige Frau und ihre männlichen Komplizen im Alter von 20, 29 und 35 Jahren sollen die Einbrüche in wechselnder Tatbeteiligung zwischen Januar und Juli begangen haben. Das Quartett ist teilgeständig, dreimal in Brüggen in ein Vereinsheim auf der Happelter Heide und achtmal in ein Vereinsheim auf dem Erkesweg in Nettetal eingebrochen zu sein.

Ihre Beute bestand vorwiegend aus Nahrungsmitteln und Zigaretten.

Die Ermittlungen dauern an. Derzeit prüfen die Ermittler des KK 2, ob die Verdächtigen für weitere Straftaten verantwortlich sind./ah (1105)

