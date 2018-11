Kreispolizeibehörde Viersen / Brüggen: Pedelec-Fahrerin stürzt ...

Brüggen: Pedelec-Fahrerin stürzt und verletzt sich

Brüggen - Am Mittwoch, gegen 11.50 Uhr, fuhr eine 57-jährige Brüggenerin auf der Borner Straße in Richtung Weihersfeld. Als sie an der Einmündung ins Weihersfeld abbog, verlor sie vermutlich auf Grund eines Steines auf der Fahrbahn die Kontrolle über das Pedelec und stürzte. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus ambulant behandelt wurden. /wg (1673)

